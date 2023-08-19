交通部組改後升格的觀光署及氣象署即將於9月15日改制升格，據悉，行政院已內定由曾擔任過觀光局長的周永暉出任觀光署長，氣象局代理局長程家平出任氣象署長。至於台鐵局明年元旦公司化掛牌後，行政院也內定首任台鐵公司董事長由現任局長杜微升任。

行政院組改工程，9月有交通部、內政部、及經濟部都將陸續掛牌。其中觀光署及氣象署，將在9月15掛牌。受矚的是，原本傳出周永暉將出任台鐵公司化後任董事長，但據了解，經交長王國材溝通協調與行政院討論後，另有考量，決派曾任觀光局長的周永暉出任觀光署長一職。

值得注意的是，周永暉已快屆齡65歲，但這次立法院組改法案，同意觀光署長的任用，可採政務官或事務官的「雙軌制」，因此周永暉可以打破年齡限制任用。周永暉現為中華顧問工程公司董事長。

觀光局因業務需要、人力不足，許多業務倚賴臨時編組包括旅宿組、資訊室，成立觀光署後，這些組、室有正式編制，有利於進行政策規劃，例如全球有15個辦事處，成立署後將可補上人力。

氣象署長則由代局長程家平出任，氣象局升格氣象署後，最重要是要強化角色，也強化國家面對氣候變遷衝擊的韌性。從原先的執行角色轉換為政策規劃，積極提供相關資訊給各單位應用，促進國家氣象的發展，包括氣候風險調適、溫室氣體減量工作等。

至於台鐵公司化後首任董事長，據知情人士表示，台鐵工會力挺杜微出任，因此杜微已可底定，內定為首任台鐵公司董事長。針對台鐵公司首任董事長和總經理人選條件，王國材日前曾表示，未來董事長和總經理一定要有鐵路背景，對公司未來要有前瞻性看法，帶領台鐵走向下一個100年，且要能跟工會和員工充分溝通。行政院不久即將一併核定董總人選。