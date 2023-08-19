《中國好聲音》近日因被流出遭李玟控訴賽制不公和受屈辱的錄音檔，成為討論焦點，也有不少學員跳出來爆料內幕，近日曾參加第2季的選手梁曉珺透露參賽經驗，表示張惠妹曾私下和她道歉，讓她認為是否被選和實力沒太大關係。

梁曉珺是澳洲籍華人歌手，曾參加第五屆《超級星光大道》，並獲得季軍，近日她也拍片提到參加《好聲音》的經驗，她透露因為第一季特別成功，第二季便展開全球選拔，在各地選出4、50名選手到上海參賽，因為有不少人是職辭或休學到上海等錄節目，沒想到等了很久才被告知不用錄了，讓所有選手都超震驚。

因為最初報名時，是被告知過關後一定可以到上海錄節目，所以很多人才選擇辭掉工作或休學，結果卻被告知可以回去了，讓不少選手相當不滿，因此寫信給各領館投訴節目，雖然最後在各方壓力下還是有錄節目，「但可想而知，沒有一個選手被轉身（被導師選擇晉級）」。

梁曉珺透露張惠妹曾私下向她道歉。（圖／取自梁曉珺抖音）

梁曉珺也表示絕對不是實力的問題，因為在全球選出最好的幾個人送回來，實力肯定有保證，她透露當時她唱完，導師張惠妹私下向她道歉：「不是妳唱得不好，是我們不能轉妳，沒辦法轉，對不起。」

而在這些海外選手錄完離開後，又有二、三十人進到棚內，他們就好奇詢問這些人是誰，「這些人之前錄過，他沒轉，他們要再錄一遍的那些人，其實就是說，是有名額的，但是因為這些名額是留給他們的，可能是所謂付過轉腚費的那些人吧」，但她也表示不能確認，只是聽別人說的。