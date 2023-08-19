這間手搖飲你有喝過嗎？一名網友好奇，「貢茶」在全球有超過1800間門市，還引發日本的「珍奶之亂」，究竟為何在台灣不紅，僅有31間門市。貼文一出，隨即有內行網友推測原因，大讚貢茶的經營策略，直說：「與其在台灣競爭，不如去海外擴點」。

原PO在PTT八卦板發文表示，「貢茶」是源自於台灣的手搖飲料店，但似乎在本地不太紅，不像50嵐、清心、Comebuy拓展大量分店，更不像清玉、可不可爆紅過一陣子，然而，貢茶在海外其實相當知名，「日本前陣子珍奶之亂很常見的牌子之一就是貢茶」。

2006年「貢茶」在高雄開了第一間店，目前全球有超過1800間門市。（示意圖／shutterstock）

原PO實際查詢後發現，貢茶在韓國有7百間分店，菲律賓150間、澳洲100間，日本也是破百間，甚至馬來西亞都有51家分店，反觀貢茶品牌發源地台灣竟然只有31家，讓他感到詫異，特地發文詢問，「為什麼貢茶在國外大紅，但台灣就不太紅，有沒有八卦？」

對此，有不少網友認為，其實貢茶的經營策略很聰明，「與其在台灣這個手搖飲紅海中廝殺，不如到亞洲周邊國家去開拓藍海」、「台灣內部競爭多啊，提前轉移發展重心」、「台灣是飲料店血戰之地」、「國外競爭者相對較少，利潤較高」、「台灣太多外國沒有的手搖店品牌，與其在台灣競爭，不如去海外擴點」。

而根據「貢茶」官網資訊，該品牌於2006年創立，首間門市開在高雄，2009年於香港開拓首間海外門市，與此同時積極拓展全球市場，韓國、澳洲、英國等全球20個區域都有貢茶門市，總數超過1800間。