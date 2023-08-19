副總統賴清德結束出訪巴拉圭、過境美國行程，大陸東部戰區隨即宣布在台灣周邊進行海空聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。退役少將栗正傑認為，這一次算是「奇襲」，因新聞在早上9點發布，中午12點飛機就過來了，我們國軍有多少反應的時間？

栗正傑19日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，以軍人的角度來看、這一次是「奇襲」，新聞在早上9點發布，中午12點飛機就過來了，我們國軍有多少反應時間？如果這一次演習真的是作戰，3小時就到台灣上空了，台灣有多少時間可以反應。

栗正傑舉例表示，共軍選在星期六演習，國軍都在休假。國防部稱以適切兵力應對，所有休假官兵現在正趕回營區路上，大概只剩下營區裡1分鐘待命班可以動用。

栗正傑點出，解放軍演習規模是聯合作戰，包括殲-10、殲-11屬於奪取制權飛機，還有空警機空警-500、殲-16重型戰鬥機，還有各種海上巡防艦等機艦參演。

栗正傑甚至猜測，解放軍是不是平常就有SOP，隨時要動台灣的時候，部隊的動作都已經規畫好了，打電話下去，這些部隊就按照部隊SOP的程序，馬上就可以發起作戰。這就屬於奇襲作戰，如果由演訓轉為作戰，對我們的民心士氣影響很大。