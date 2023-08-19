適逢國際流浪動物日，民進黨總統候選人暨副總統賴清德今(19日)公布動畫「賴桑與我」第四集，以《我的金馬獎》為題，描繪賴清德與 Luke 分享過往在金門當兵時，成功讓連長擺脫疾病、恢復元氣的小故事。

賴清德辦公室發言人郭雅慧指出，此次邀請圖文插畫家「諾米」合作，諾米平常以貓為主題進行創作，愛貓的他也領養兩隻貓咪，不時分享當毛孩爸爸的心情點滴，本集便以諾米活潑的畫風替嚴肅的國軍生涯，增添不少趣味。

賴清德在影片中提到，每每聽到國軍戰機在空中演練的轟隆聲，就會想起在金門當兵的時光。他回憶一位令他印象深刻的連長，身體相當強壯，某天突然走路搖搖晃晃，他直覺有異狀，追問下果然已生病多日，身體變得虛弱。

賴清德推估，問題出在缺乏日照，因部隊經常待在坑洞訓練，於是建議連長「每天曬太陽一小時，病情就會好轉」。連長照做以後，身體果真順利恢復，讓連長非常感謝賴清德的建議。

賴清德表示，過去擔任衛生排排長，負責照顧國軍弟兄的健康，退伍至今也持續守護這片土地上的每一個人與毛小孩。畫面中眼看賴清德談起當兵滔滔不絕，Luke 開始在一旁獨自翻滾玩耍，最後還打了一個大大哈欠，讓賴清德好氣又好笑地問「你有在聽嗎？」

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德雖與當兵時不同，身處於不同崗位，但守護台灣的決心從未改變。

她提到，總統蔡英文七年任內，大力推動國防自主、機艦國造，提升作戰裝備與國軍待遇，成果有目共睹，賴清德將延續相同目標，強化國軍戰力，此外，也感謝中華民國國軍擔負保家衛國的重任，未來會持續與國軍弟兄姊妹共同保護家園。

郭雅慧接著說，賴清德在台南市長任內積極改善流浪動物問題，也非常重視流浪動物，Luke 就是賴清德13年前在回家路上巧遇，決定帶回家收養的流浪狗。「賴桑與我」系列動畫推出後好評不斷，近期已在聯播網等平台擴大宣傳，希望透過吸睛療癒的動畫，讓更多人看見賴清德與毛小孩互動的可愛一面。