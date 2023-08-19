手頭已握有75％安謀股權的軟銀，準備讓安謀9月在紐約那斯達克交易所上市，預料這是今年最大宗的IPO（首次公開募股）案，之前傳估值在600億美元到700億美元之間。 軟銀將安謀股權從「願景基金」移到母公司，擺明是想透過IPO實現估值，但這也增添軟銀的壓力。軟銀2016年以320億美元收購安謀，之後又以80億美元將安謀25％股份賣給「願景基金」。

軟銀曾同意以400億美元價碼，讓當紅AI晶片霸主輝達併購安謀，但因反壟斷主管機關阻撓而作罷。

據消息人士透露，軟銀打算在IPO之後出脫約10％安謀股票，換句話說安謀的持股比例將維持在90％。軟銀看準安謀IPO後股價上漲，便可趁機賣股套利。

消息人士說，預料軟銀最快21日（周一）就會提交 F-1文件，安謀IPO計畫屆時將公諸於世，包括安謀的財務狀況及營運細節，但安謀估值目標可能不包含在內。