近日，谷愛凌雕像在北京南山滑雪場建成，未料一經曝光，引起輿論強烈爭議。

香港經濟日報19日報導，雕像的作者是魯迅美院教授張忱，選取的動作是招牌的凌空滑雪造型。雕像底座上正面和背面有中英文註釋，介紹谷愛凌的在奧運會上的成績，寫著：「谷愛凌，中國女子自由滑雪運動員，2022年在北京冬奧會自由式滑雪女子項目中摘得兩金一銀，是中國首位冬奧會女子雪上項目雙冠獲得者。」

有人認為，這不過是景區用谷愛凌的名氣借勢宣傳，沒想到，很多網民們卻表示這種行為過頭了，人活著就立像，實屬不該。有網民指「谷愛凌才20歲，未來還有很遠的路要走，誰也不能保證以後會發生什麼，現在就立碑，對其歌功頌德，是不是太早了？」

此外，谷愛凌的國籍問題亦再次引發討論，有網民問：「谷愛凌是中國籍還是美國籍？」還有網民指「萬一以後人家恢復美國國籍了會不會很尷尬？」。

谷愛凌知道自己被立了雕像後轉發了這張圖片，配上了一個吃驚的表情。這可能代表她自己對此事並不知情。