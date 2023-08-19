63歲男歌手齊秦叱吒華語樂壇多年，唱紅不少金曲，近年則把演藝重心放到大陸，但卻頻被指容貌大不如前，近日他驚喜和張蘭現身同一場合，身邊還有一長髮美女，不少人都以為她是齊秦小24歲的嬌妻，但其實她是主持人周波。

有網友曝光張蘭和齊秦聚會的影片，穿著白T搭灰色短褲的齊秦，看上去精神奕奕，不過皮膚黝黑的他和過去瀟灑英姿有差距，讓不少人都有點認不出，其實他這幾年頻被指老態盡顯、挺大肚腩，蒼老模樣嚇壞網，但網友仍讚賞他唱功寶刀未老。

周波慶生，張蘭和齊秦都是座上賓。（圖／取自周波抖音）

此外，網友也注意到齊秦旁邊有一名穿著紅色洋裝的正妹，和他互動相當熟識，不少人都以為是齊秦小24歲的嬌妻孫麗雅，但其實她是主持人周波，這天是為了慶祝她生日，張蘭和齊秦都是座上賓。

周波擁有多重身分，是著名節目主持人、製片人、作家、影視出品人、女性社會慈善活動家，由她擔任監製、高群書導演的電影《神探亨特張》，曾獲得金馬獎最佳剪輯、最佳攝影、最佳劇情片3大獎，也獲得過「中國100位影響力女性」。