演藝圈有許多知名女星都是港姐出身，「2023香港小姐選美比賽」如火如荼進行中，目前已選出16強，將在27日總決賽公布誰能封后。2號佳麗黃泳嘉原本不算熱門，但IG自介「單親媽媽」引起爭議；近日官方公開佳麗們才藝表演影片，黃泳嘉吹奏直笛但音色不優美，怎料，觀看次數爆衝，搖身變人氣王。

今年度香港小姐總決賽將於27日進行總決賽，官方在17日陸續上傳16位佳麗的才藝表演影片，其中2號佳麗黃泳嘉用直笛吹奏電影《鐵達尼號》主題曲〈My Heart Will Go On〉，但幾乎快走音的演奏，讓人聽了很難不笑出來；不過，驚喜的是，黃泳嘉的影片觀看次數超過40萬，狠甩其他佳麗，第二多的觀看次數也才12萬。

原本黃泳嘉不算是此次比賽熱門人選，更沒有太多關注，直到有人發現她在IG自我介紹中，寫著「Single mom, no kids（單親媽媽，沒有小孩）」，一度讓外界懷疑她是單親媽媽，儘管她解釋這只是她很愛照顧人的意思，仍受到爭議。不過，才藝表演影片曝光後，她瞬間爆紅變人氣王。

22歲的黃泳嘉在香港出生，目前還在加拿大讀書，過去的志向是成為一名大學教授。在2023港姐選美開始後，網上多次傳出比賽結果名單，黃泳嘉還被傳是亞軍，但相關資訊都已被證實是假的，名單上有得獎的幾位佳麗也早已被淘汰。