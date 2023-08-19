奶茶控幸福來了！台灣英式下午茶知名品牌「古典玫瑰園」，去年首度與福樂鮮乳聯名推出超商版奶茶，於7-11統一超開賣即熱銷！本月23日起，再度聯手推出英國皇室都愛喝的「英式羅亞奶茶」，正式進駐小七飲料櫃，搶攻超商奶茶商機。

古典玫瑰園表示，超商版「英式羅亞奶茶」，使用英國製茶大師獨家招牌調茶配方，以錫蘭紅茶加入佛手柑綜合香料特調，淡淡花香和佛手柑香氣互相交疊，乳含量高達50％以上，屬於重乳特濃版的奶茶，全台6,500家7-11都能喝到皇室經典古典玫瑰園，還推出8/23-9/19兩件8折、三件77折優惠價！

此外，古典玫瑰園旗下手搖飲品牌「先喝道」，全台獨家上市「玫瑰海鹽奶蓋」玫瑰朵朵系列，8月23日起，連續4天第二杯半價！

不僅如此，8月23日起，先喝道一口氣推出七款新品，除了「玫瑰海鹽奶蓋」玫瑰朵朵系列外，還有無咖啡因玫瑰水、檸夏冰茶（玫瑰/蜂蜜）、翡翠檸檬紅、玫瑰雪露等，杯杯都具有特色！

古典玫瑰園表示，攜手福樂鮮乳推出「英式羅亞奶茶」，並在統一超商上架，不僅受到奶茶控狂推，喝完包裝可別急著丟，還有隱藏版好康可以拿！憑包裝玫瑰截角到全台60家「先喝道」門市消費，可享折價5元！ 古典玫瑰園因選用高等級英國茶與台灣好茶來調製茶飲而大獲好評，經營英國茶市場超過30年，從茶園選擇到調製烘焙都獨樹一格，品牌榮獲「食品界米其林」ITQI評鑑國際認證最高三星品牌，食品界奧斯卡獎Monde Selection世界品質評鑑大賞金牌獎國際最高榮譽，堪稱台灣之光。