國民黨北市第五選區（萬華、北中正）立委人選至今仍未出爐，北市議員郭昭巖19日疑因錯框在Line群組內開嗆，國民黨在萬華中正要掛了，大家罵死黨部，你們視而不見繼續拖，隨後即收回訊息，對此，藍營不具名黨員表示，郭確實有收回訊息，也呼籲黨部該早點拿定主意，不要再凌遲3位黨內議員。

藍營黨部至今仍未宣布第五選區該由北市議員郭昭巖、應曉薇或鍾小平出戰，郭昭巖19日在國民黨Line群組指出，到現在還沒提，很多支持者跑了，以為國民黨不提，改支持于美人，宮廟則改支持吳沛憶。

她也提到，國民黨在萬華中正要掛了，大家罵死黨部，你們視而不見繼續拖，原本可以贏的，因為萬華人普遍很討厭民進黨，但現在要輸了。隨後，郭疑似發現錯框，趕緊收回訊息。

藍營不具名黨員表示，郭確實有在群組內收回訊息，但內容為何不清楚，但該黨員也直言，現在已經8月底，而11月就要登記，不少民眾關心藍營在第五選區該要誰出戰，不該再拖延，黨部應該快決定策略，不論是自己推人選或是支持他人，都該拿定主意，不要再凌遲3位黨內議員。