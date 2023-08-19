烏克蘭已開始與瑞典討論是否能提供獅鷲（JAS-39 Gripen）戰機，以增強其空中防禦能力。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週六（19）會晤瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）後表示，這是自俄羅斯入侵以來，他首次訪問瑞典，有關獅鷲戰機的談判，他稱之為初步階段，緊接在美國批准提供F-16之後。

2023年8月19日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週六（19）會晤瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）（路透社）

據《路透社》18日報導，澤倫斯基在聯合新聞發佈會上表示「今天，我們詳細討論了未來的步驟，關於是否可能開始討論接收瑞典獅鷲戰機的議題。」他補充說這個議題將成為他與其他瑞典官員會談的核心內容。

今年6月，瑞典政府表示，將給予烏克蘭飛行員測試由紳寶（Saab）製造的獅鷲戰機的機會，但也表示需要保留全部飛機來捍衛瑞典領土。

澤倫斯基還表示，烏克蘭飛行員已經開始在這些飛機上進行訓練。克里斯特森在他的談話中沒有提及獅鷲戰機，但有提及，烏克蘭和瑞典還簽署了一項協議，根據該協議，烏克蘭將開始生產瑞典的CV90步兵戰鬥車。

根據瑞典政府的聲明，澤倫斯基還將會見瑞典國會議長、瑞典武裝部隊最高指揮官以及瑞典主要政黨的領導人。瑞典一直透過提供武器，如坦克、防空系統和CV90步兵戰鬥車，來幫助烏克蘭抵禦俄羅斯。

這將是瑞典自戰爭爆發以來第13次向烏克蘭提供援助，使這個北歐國家的援助總價值達到18億美元（約新台幣574億元）