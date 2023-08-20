現在的人到底多麼依賴智慧型手機？根據英國一項調查顯示，家有6歲以下兒童的為人父母者，將近半數不知道在手機問世之前的人們要怎麼養兒育女。「手機世代」也許不僅僅指涉年輕人，應該也納入當今為人父母者。

美國《紐約郵報》報導，國際市調機構OnePoll與英國電信業者Three合作，針對英國1000名家有6歲兒童的受訪者執行電訪調查，43%的受訪者認為沒有手機就不知道怎麼養兒育女。61%的受訪者表示，撫養孩子最好用的工具就是智慧手機。受訪者每周使用手機為孩子購物、尋求建議的次數多達77次。

受訪者有34%承認，自己曾因太常使用手機查找資訊而不得不增加上網費用。大多數的受訪者目前的手機網路用量仍超過每月5GB。

Three電信的代表歐康諾（Aislinn O’Connor）說：「我們明白手機在大眾生活中有多種藥。本研究顯示，手機扮演的角色在家裡有了孩子之後更加重要，成為家庭之中至關重要的成員。它是藝人，是醫生，也是聯絡人，在日常生活發揮的功能太多了。」

受訪家長也發現，替孩子下載影音內容吃掉手機上網流量的怪獸之一，平均每周下載時數12小時。

受訪家長最常用手機做什麼事？67%回答「拍照」，62%則是用WhatsApp發訊息，60%用於注意天氣狀況。