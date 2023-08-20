維生素可以協助調節新陳代謝，但因人體無法自行製造，只能依靠食物攝取來獲得，而許多蔬菜水果中就富含了維生素和植化素。不過，需要注意的是，有些蔬菜生吃的營養價值可能比烹調後更高，錯誤的煮熟方式，還會導致維生素流失。

腎臟科醫師洪永祥在節目《健康好生活》分享了一個案例，有位80歲的阿嬤表示，自己經常性疲勞、皮膚容易瘀青、關節疼痛且牙齦腫脹，即使求診了皮膚科、骨科、家醫科都無法得到改善。而經過洪永祥的檢查過後，發現患者並沒有任何慢性病史，便推測其有營養素缺乏的可能。

洪永祥提到，長者最容易缺乏蛋白質和維生素，但該患者抽血檢驗的白蛋白數值正常，代表著不缺蛋白質，再根據其症狀來看，也就將原因鎖定為維生素C缺乏。洪永祥詢問其飲食習慣才知，患者平常愛吃醬菜，對此，他即建議患者改吃新鮮蔬果。

沒想到一個月後回診，患者的狀況並未改善，是由於其女兒顧慮母親牙口不好，才將蔬菜煮得軟爛。洪永祥則強調，維生素C怕光、怕熱、怕水煮，把菜煮爛反而破壞了營養素，所以可改為清蒸、微波、油炒，才能保留蔬菜的營養成分，而再次回診後也確實帶回了好消息，發現原先的症狀都有了明顯改善。

另外，洪永祥透露，若想保留蔬果的維生素C，建議將其保存在陰涼處，並改以蒸、微波或油炒的方式烹調，而因維生素C會隨著儲放時間增加而流失，應該盡量在2個月內食用完畢。

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