根據《財訊》報導，2022年8月數位發展部正式揭牌，經濟部工業局前局長呂正華也轉任數位部轄下的數位產業署長，主要任務是推動數位經濟發展，掌理數位經濟相關產業的政策規畫和法規研擬，以及數位技術的應用推廣。

呂正華上任後，即強調「RISE」將是未來業務重點，這4個英文字母指的是韌性、整合、安全和賦權，其中特別提出韌性，原因可以分成3點。第一是數位部整合通訊、資訊、資安、網路和傳播5大領域，原本使命就是要提升全民的數位韌性。例如以往作戰時，關鍵的維生物資是水、電、糧食等，但現在通訊的重要性已不可同日而語。

第二是數位韌性可以降低產業風險，前幾年因為疫情影響，導致部分國家封鎖邊境或封城，電子零組件無法運輸，全球供應鏈斷鏈、貨櫃塞港。《財訊》報導指出，但如果企業的資通訊技術好，能掌握自家貨物運到港口的時間，就可以預排零組件到港後的生產流程，出貨速度領先對手。

第3是數位工具能提高社會穩定性。數位轉型過程中，數位工具扮演關鍵角色，可以協助政府和產業具備因應各類挑戰，提升對外在事件的反應力和恢復力，因此能穩固情勢。

呂正華指出，台灣的優勢在於資通訊產業有堅實基礎，搭配5G通訊技術、物聯網、AI等新興數位科技的應用和發展，可以讓城市更有效應對不可預測的狀況。

《財訊》分析，5G有大頻寬、低延遲、廣連結的特性，尤其5G專網屬於封閉環境，不易受外在網路訊號和其他設備干擾，可以提升聯網品質和資安等級。運用物聯網則可以蒐集環境大數據，包括天氣（如溫溼度、空氣品質）、水利（如河道水位）、基礎建設資訊（如橋梁裂縫、邊坡位移狀態）等，協助政府了解城市運作和管理，並預測潛在風險，強化韌性。至於AI的應用，能建置以資料為核心的平台，彙整並分析城市環境（例如病媒蚊）、交通、淹水等大數據，找出疫情、易致災高風險區等關鍵位置，並透過AI建立預測模型，讓監管單位快速應對。

呂正華認為韌性城市要做得更好，「整合」非常重要，因此它也是「RISE」中的一項。目前台灣多數的數位服務由各主管機關或地方局處自行維運，若要強化韌性，他建議從跨域性、整體性、系統性的整合思維著手。不同數據平台介接，共享交通、停車、公衛、醫療、災防等跨域資料後，不僅能協助城市因應突發事件，還能提升生活圈內民眾的滿意度。