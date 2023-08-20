衛星通訊應用逐步擴大，過去受限於文字傳輸、發射SOS求救訊號的功能，手機業者、地面終端業者與衛星公司合作，未來直通衛星的連網、通話不再遙不可及。

全球衛星市場蓬勃發展，低軌衛星由於具備低延遲、高頻寬、低成本等特性，幫助使用者在無法架設基地台的地方如高山、海上、偏遠地區，都能接收到衛星網路訊號，近年隨著衛星發射成本的下降，除了衛星發射數量呈跳躍式增長，5G/6G技術規範也將衛星網路納入範圍之中，意味著衛星通訊的應用範圍將更廣泛。

全球低軌衛星市場主導者

衛星通訊的發展最早可以追溯到一九八○年代，主要經歷了三個階段的迭代升級，在企圖替代地面通訊網路階段，主要目的為提供語音、低速數據服務，但當時由於技術複雜度高、投資過大、研發周期長及系統能力弱等多方原因，在與地面通信網路的競爭中宣告失敗，二一世紀後，衛星進入地面通訊網路的補充階段，例如在極端環境下，向航空、航海等用戶提供移動通信、導航服務，此時以ＧＥＯ同步衛星（高度三五七八六公里）、ＭＥＯ中軌道衛星（約二千至三萬公里）的類型為主，隨著運載火箭、材料工藝、毫米波通訊等技術的進步，第三階段從二○一四年起算，衛星通訊跨入了與全球網路接入服務、衛星物聯網與５Ｇ融合的階段，馬斯克的SpaceX、英國的OneWeb開始主導新型衛星通訊建設，也就是運行於地表高度約三○○至一五○○公里高空的低軌衛星。

低軌衛星的發射以星鏈（Starlink）、OneWeb等計畫為代表，截至八月數字，Starlink衛星總數已來到四九四○顆，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）已允許Starlink發射的第二代衛星顆數為七五○○顆，為了搭載更多衛星，SpaceX還推出第二代發射載具─星艦（Starship），雖然今年四月首度試射失敗，不過在進行數千次升級之下，馬斯克透露下一次的試射將能大幅提升成功率，而馬斯克的最終計畫是建造一個擁有一萬二千顆衛星的龐大星群，並可能再擴大到四萬二千顆；再看到其他業者進度，截至三月底Oneweb有六一八顆、Telesat則有八○顆衛星升空，而規模較小的衛星營運商Iridium、Globalstar與Inmarsat則總計發射一○四顆衛星。

過去發射衛星的火箭造價高昂，是太空商業化的痛點，隨著近年來科技日益進步，火箭製造技術陸續演進與回收技術進步之下，低軌衛星升空數量與速度將持續上升，衛星通訊、車聯網等各型態的衛星應用，也讓太空產業站在風口上，研究機構TrendForce預估，低軌衛星將可能在二○二六年實現全球覆蓋目標。

衛星通訊走向民生用途

當前與蘋果密切合作的低軌衛星業者Globalstar，近期提交給ＦＣＣ的申請文件暗示，未來將能夠擴展iPhone衛星通訊功能，引起了市場的關注目光，畢竟ＦＣＣ在三月剛通過一個新的監管框架，初步批准衛星服務連接手機的相關規定，未來電信業者與衛星營運商合作將能在獲得ＦＣＣ授權後，彈性使用太空站、支援地面的網路服務，這也是促進衛星企業跟各電信業者擴大合作的契機點。

綜觀市面上，目前仍舊少有手機能支持衛星連接，去年蘋果推出的iPhone 14系列機種可使用衛星發送ＳＯＳ緊急訊息，合作對象正是Globalstar所部署的二四顆低軌衛星，蘋果還斥資近五億美元協助衛星網路與地面站的建設，初期僅有美國、加拿大，之後服務區域又擴展至英國、愛爾蘭、法國與德國等歐洲國家，不過台灣至今並未開通服務，Globalstar正計畫透過不斷優化的移動衛星服務系統（ＭＳＳ），未來讓iPhone直接撥打衛星電話、通過衛星上網。（全文未完）

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