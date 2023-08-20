部分AI供應鏈第二季交出亮眼財報，股價持續高檔震盪，受惠台幣貶值都可留意。(圖/先探投資週刊提供)

部分AI供應鏈第二季交出亮眼財報，其他占比較高者預計九月以後營收顯現，股價持續高檔震盪，受惠台幣貶值的網通、汽車零組件，都可留意。而整理已久、技術指標在低檔的軍工、航太、運輸，有量就有價！

台股八月十日以長黑跌破季線後，又遇到中國最大地產公司之一碧桂園宣布旗下十一檔債券停牌、中國最大民營資產管理公司中融信託，因投資房地產失利傳出產品已停止兌付，中港股市一度重挫；中國人行雖宣布進行四○一○億元一年期ＭＬＦ操作，利率下調從先前的二．六五％降至二．五％，並逆回購注入二○四○億人民幣，將中標利率從此前的一．九％下調十個基點至一．八％，以穩住市場。但是中港股市反彈力道還是有限。

中國股債成不定時炸彈

前兩年中國最大地產公司恆大集團也是失去政策金援，幾乎倒閉，但是超過二．四兆人民幣負債，遠遠超過資產價值；再者經過這幾年美國大力要求廠商離開中國，加上美國對中國諸多方面制裁，中國內需消費、外貿、地產等幾乎節節敗退，何況這幾年防疫政策上偏誤，多花超過二兆人民幣就像丟進水裡一樣，令財政上大為失血。所以面對恆大及碧桂園合計接近四兆人民幣負債，一時之間中國也拿不出解決方法。股匯市同步走低，十四日在港股大跌時，也使得亞洲股市幾乎全面下挫。

以附表來看先不說今年最高點，今年至八月十六日止，全球主要國家地區，美國費半及那指各上漲四十．三％、三十．二％，居全球前兩名；標普上漲十五．四％居第六名；最弱的道瓊也上漲五．二％。台灣有幸上市漲幅十五．八％居第五名、櫃買居第七名。反觀香港國企及恆生指數各下跌六％及七．二％，幾乎殿後；深圳大約持平、上證指數則小漲二．七％。再看人民幣今年貶值幅度雖不如日圓貶值超過十一％令人乍舌，但也貶值五．七％，台幣則貶值四％，近期美系外資開始調降中國股債評等。

中國不好，台灣也會受影響，看其面對恆大問題手法，幾乎是用拖的，而非通盤解決。這次碧桂園及中融事件可能也不例外。若中國深滬或是香港恆生及國企指數再創今年新低，對其他亞洲國家股市將產生一定壓力。

美國科技股弱中透強

惟台灣較安心的是，七月各貨類出口中，資通及視聽產品為十一大貨類唯一正成長。政府表示ＡＩ應用熱潮帶動顯示卡、音效卡及伺服器需求暢旺，再加上個人電腦庫存調整落底，資通及視聽產品出口額達九○．七億美元，創下單月新高，年增率五四．一％，也創下十三年最大的增幅，出口額占比也來到十六．二％，創下十九年的高點。也就是說ＡＩ產品逐漸成為出口主流之一。廣達、緯穎、英業達、台達電等大廠，都表示第三季以後出ＡＩ伺服器出貨將提升。加上PC/NB庫存已修正到一定水準，開學潮及年底購物潮，以景氣最好的美國為主，消費力可望被激發。此外還有蘋果新機登場，所以第三、四季出口將漸入佳境。

中國壓力大，現在就要靠美國來拉升景氣，最近美債雖被降評，且公布的CPI/PPI都較預期高，但是幅度不是太大，美股四大指數尤其是科技股拉回，主要是因今年漲太多，以ＱＱＱ（全球第五大ETF，代號QQQ.US）該ＥＴＦ幾乎有一半比重是追蹤蘋果、亞馬遜、特斯拉、輝達、谷歌、臉書、特斯拉，今年股價表現來看，該股從去年底收盤的二六六．二八美元，上漲至七月最高的三八七．九八美元，累計漲幅四五．五％，近期回檔至三六四．六九美元，幅度約六％，但是上升趨勢線並未跌破，表示美國科技股弱中透強；而剛公布的名人及大基金持股中，如索羅斯等第二季積極加碼輝達，大摩調升輝達評等，十四日輝達股價大漲七％，結束連續兩周下跌，接下來就等二十三日季報公布。基本上市場也等待下旬傑克遜洞全球央行年會，預計美國利率高檔可能有限，但是還是要觀察黃小玉以及油價走勢。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2261期精彩當期內文轉載》