民進黨自總統蔡英文於2016年當選，即開啟完全執政，但也引發外界疑慮，認為國家缺乏行政權、立法權互相制衡。對此，「台灣民意基金會」今（19）日公布最新民調「 國人是否支持民進黨2024繼續完全執政」，得到44.5％民眾支持、46.1％民眾不支持的結果。引發網路熱議。

「台灣民意基金會」發起民調，針對「 民進黨希望達成2024『總統當選，國會過半』的目標，繼續完全執政。請問您支不支持？」有23.1％受訪者表態非常支持、21.4％還算支持，16.4％不太支持，29.7％一點也不支持，6.7％沒意見，剩下2.8％為不知道、拒答。

對於該結果，「台灣民意基金會」董事長游盈隆稱，最大原因可能是因為過去3個月，在野陣營整體表現不佳，內部紛擾、對立嚴重，讓大量的選民失去耐性與信心，人民甚至會有疑問「如果在野陣營是這種貨色，那有什麼理由非要終結民進黨執政不可？」

不過游盈隆也強調，即便有上述情況發生，但不支持民進黨繼續完全執政的選民還是略占多數，顯示民進黨7年完全執政並不那麼得民心，綠營實際上並沒有可驕傲自大的理由和本錢 。

然而對於「台灣民意基金會」這份民調，網友提出不同意見，在《中時新聞網》留言稱，「贊成政黨8年輪替，朝小野大」、「票選民進黨，全民上戰場 票投民進黨，台灣變墳場」、「支持民進黨完全下台」、「這二天民意基金民調頻頻出手，可見綠確實緊張了，侯友宜走大步走正道直向總統府，挺正派不詐騙的侯友宜」、「老問什麼理由要讓在野黨執政？應該反向思考，繼續讓民進黨執政的理由是什麼？」、「爲何詐騙集團在台灣可以猖獗？不就是被騙的人一直執迷不悟，不肯醒來嗎？」