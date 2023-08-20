越南移工赴台熱復燃

台灣約有24萬名沒有公民身分的越南移工，另外約有17萬人大都靠結婚取得居留權。而台灣政府本周說，到10月前人力需求淨增加5.2萬人，才能維持新冠疫情後的經濟復甦。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，50歲的陳思華（Chen Shih-hua，音譯）超過10年前嫁給台灣人後，從越南遷居台灣。5個月前，她在台北的夜市附近開了家河粉店，生意很好，和兩條街外的越南小吃店有得拚。

而在幾條街外，越南看護不是推著輪椅，就是忙著幫老人家跑腿。至於在台灣工廠裡，則有數以萬計越南工人在生產線上。不僅如此，漁船和建築工地上也都有他們的身影。越南人在台灣的人數與日俱增，和其他國家移工，甚至和台灣本地人相比，他們接受的工作都比較多元。

身為經濟學家的立委陳以信說，台灣人不想做這些工作，「現在爸媽和祖父母都在討好小孩，你又怎麼能要這些小孩去做洗碗這種事？」

而由於年輕世代不婚不生，國發會警告，2028年台灣人口紅利就會消失，包括6萬特定專業人才在內，估計在2030年前，至少得引進40萬外來就業人口，才能彌補勞動力不足。

另一方面，越南女性和其他國家移工不同，她們往往會嫁當地男性。而婚姻為她們提供了公民身份，還有獲得各種工作的機會，其中包括在台灣各地開設眾多越南餐館，以及許多美容院的權利等。而根據內政部移民署6月統計，在島上24萬沒有公民身分的越南移工中，有超過70%從事製造業，其次則是幫傭和建築業。

臺灣機械工業同業公會（TAMI）有3,000名會員，其中部分想要在工廠僱用更多移工，而他們認為，越南是個很可能的來源。來自北部高地，或湄公河三角洲等較貧窮地區的越南人認為，台灣是個能比家鄉賺較多錢的地方。河內研究諮詢公司湄公經濟（Mekong Economics）首席經濟學家麥卡蒂（Adam McCarty）便指出，有時他們會以為，越南是另一頭亞洲之虎，但其實它還在從農場過渡到工廠。

在胡志明市從事旅遊業的方紅（Phuong Hong，音譯）說，儘管白領工作還是障礙，但越南人都知道，在台灣很容易找到服務工作，或是擁有小事業。據胡志明市諮詢公司「聚焦湄公研究」（Infocus Mekong Research ）創辦人馬泰思（Ralf Matthaes）說，包括台灣在內，越南移工去年從海外賺到，並匯回越南的錢，便達190億美元（約5827億台幣），成了家鄉「主要的經濟貢獻者」。