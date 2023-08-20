太多新玩意兒要吃電了，美國陸軍的M1A2艾布蘭主力坦克（MBTs）將準備接受來自柯林斯航太（Collins Aerospace）提供的車內電系升級，將大幅提供其載具內部的電供能力，從而提高其生存能力和可靠性，合約價值2400萬美元（約新台幣7.65億元）總共將交付800套發電機組。
據美國《商業內幕》（Business Insider）以及軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）18日報導，柯林斯航太將生產和交付發電機組，作為美國陸軍系統增強套件包（System Enhanced Package 3, SEPv3）的一部分，以提升M1A2的性能並延長其使用壽命。
載具內部電力輸出比舊的發電機系統增加了50％。這些新發電機還可以在不需要對載具進行重大改變，或對其現有電力系統架構進行大幅更改的情況下，安裝在相同的空間內。
能夠提供更多的電力，有助於提高M1A2的生存能力，還可以因應並且擴容未來更多種類的新系統，例如雷射指示偵測器和無線電干擾能力。
該公司的發電機可意在M1A2任何操作環境下或者作戰情況，隨時能提供100％的額定功率。此外，這一最先進的系統透過先進的發電機控制和通信功能，以及增強的數位介面，車組人員對於其狀況掌握隨時一目瞭然。
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