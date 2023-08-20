大陸商務部17日公布對台灣貿易壁壘調查的初步結果，指明台灣涉違反WTO相關規則，將依有關規定研究中止或部分中止ECFA下給予台灣產品的關稅優惠，大陸國台辦也表態支持。前立委郭正亮指出，10月大陸會公佈貿易壁壘調查的第一波結果，我國經濟部就要做出回應，若同意大陸產品進口到台灣，會對台灣造成傷害，但若不回應，台灣出口到大陸的產品可能會遭陸方課徵反傾銷稅，這也會造成傷害。

郭正亮19日在政論節目《TVBS戰情室》表示，10月12日中國大陸會先就貿易壁壘調查2509項公佈第一波結果，明年1月12日、剛好是投票前一天公布最後的結果。

郭正亮指出，對於台灣不讓大陸產品到台灣販賣，大陸會指控是「不公平貿易」，公佈結果之後有兩種可能，「台灣接受大陸產品到台灣賣」，或是大陸「實施等量金額台灣出口到大陸的產品做報復」，這很可能就會針對ECFA項目。

郭正亮表示，國台辦是認為台灣沒有按照ECFA精神實施公平貿易，若在貿易壁壘調查後台灣政府仍沒有動作，就會對ECFA項目做一些處理，比如課徵反傾銷稅等等。

郭正亮認為，選前很可能就會發生，因為10月12日就會公布第一波，到時候經濟部就要做出回應，是否要開放大陸產品進來台灣，開放大陸產品對台灣也是重傷，因為很多都是農產品，傷害最大的是紡織跟成衣，成衣公會已經出來表態，若開放大陸產品進來台灣，台灣的成衣業者會有3分之1做不下去。

郭正亮坦言，讓大陸產品進口台灣會對台灣很傷，但台灣產品出口到大陸被課稅也很傷。主持人也問及，政府、中華經濟研究院有做好準備了嗎？郭也直言，「完全沒有做好準備」。