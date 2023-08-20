更高的薪水、更多的機會，都是吸引南部人北漂工作的原因。就有一名女網友畢業後回南部工作，但一直期望自己有「更精采的生活」，希望北漂就業，詢問大家意見，許多網友卻不認同，揭殘酷真相，勸原PO先安份工作。

女網友在Dcard發文「到北部工作很難嗎？」，她表示自己在北部念書，畢業後就回到南部工作，但2年過去，還是一直很懷念北部的環境，朋友圈也幾乎都在北部，加上自己愛跑演唱會跟活動，認為在台北比較佔優勢。

原PO表示，自己是文組的，到北部薪水應該可以比南部好一些，雖然房租和生活費也會增加，「但為了精彩一點的生活值得吧？」

許多網友持反對意見，紛紛在底下留言：「聽起來只是想來北部花更多錢，不知道妳工作的目的和對理財規劃的方向是什麼」、「最近有部山道猴子的一生，建議先去看看」、「只是為了活動演唱會不用特地北漂，每個月所付出的房租會比這些多很多，得不償失」、「別鬧了，北部的房租夠你嗆的」、「先衡量自己有沒有北漂後從33K變43K的實力啊，沒有就乖乖放棄，北部房租、水電、吃喝都比南部貴很多」、「北部工作不難，難得是活下去」。

但也有部分人覺得原PO可以嘗試：「北漂族+1，雖然房租物價漲，但現在起薪也多不少，其實沒想像中那麼辛苦，而且北部工資成長有感」、「南部加薪難度真的比北部高很多」、「北部機會比南部多很多是真的」。