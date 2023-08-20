厄瓜多總統候選人索南霍茲納表示，今天，他和家人用餐的一間餐館外發生槍戰，而大選明天就要登場。該國另一名候選人維拉維森修不久前才剛遭到暗殺。

路透社報導，前副總統索南霍茲納（Otto Sonnenholzner）在社群平台X（前身為推特）發文稱，「就在剛剛，我和家人共進早餐的地方發生槍戰。感謝上帝，我們都安然無恙，但我們要求調查事件經過。」

社群平台上的影片顯示，索南霍茲納在一家餐廳裡與支持者打招呼，並準備與對方一起自拍，接著外面突然傳來槍聲。

厄瓜多民眾明天將前往投票站選舉新總統和國會議員。另名候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）10天前在一場造勢活動中遭到暗殺。

警方表示，正就索南霍茲納所說的槍擊案進行調查。

自維拉維森修遇害以來，索南霍茲納在犯罪問題上的立場變得更加強硬。他一再向支持者承諾，一旦他當選，對公民使用暴力的罪犯將被警察射殺。

另名總統候選人阿津（Daniel Noboa Azin）17日表示，他的競選車隊在杜蘭（Duran）遭到攻擊，但警方表示，槍擊事件並非針對阿津本人。

與此同時，沿海城市拉利伯塔德市（La Libertad）市長塔馬里斯（Francisco Tamariz）今天在X發文表示，昨天他和妻子搭乘的一輛卡車遭到槍擊。

塔馬里斯聲稱，警方也有參與犯下此案，他將向總檢察長辦公室投訴。（譯者：施施）1190820