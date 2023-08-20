大陸東部戰區在8月19日起於台海周邊實施聯合演訓，範圍遍及台灣北部、西南海空域。針對這次軍演的戰機，我退役少將栗正傑表示，殲-10、殲-11是以奪取制空為優先，而運-9和直-9直升機的運量雖有限，旦若把直-9變成直-20、運-9變成運-20，恐怕就能奪下一座機場。

針對大陸這次軍演，栗正傑19日在中天《前進戰略高地》節目表示，大陸這次的武器，殲-10、殲-11這兩款是空優型的戰鬥機，以奪取制空為優先，殲-16則是重型戰鬥機，但他個人比較關注的是運-9和直-9直升機，這兩種飛機運量有限，如果要實施機降作戰和空降作戰是不夠的，不過若把直-9變成直-20、運-9變成運-20，也許就能猝然奪下我們一個機場，甚至讓飛機、直升機執行機降作戰。

栗正傑指出，前幾天看到東部戰區發布的《閱海峽》影片，記錄他們的官兵，大陸國防部長李尚福則在白俄羅斯國際會議，提及台灣問題是中國內政問題，栗認為，針對大陸在外交、經濟或精神動員官兵，甚或在直接武力上的動作，將在2024舉行總統大選的台灣可能要特別留心，而一旦對方採取猝然攻擊的方式，來縮短我們反應的時間。國軍也要提高警覺，