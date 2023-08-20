女星劉雨柔2022年結束近6年婚姻，最近提及當初婚後的心境轉變，透露由於雙方婚前只認識近一年，已在生活習慣、性格差異耗費不少心力，況且前夫對偷拍案的態度，讓她深感「一直在傷口上灑鹽」，加上其他相處方面的問題，最終徹底死心，決定離婚。

劉雨柔在節目《女人我最大》透露，自己與前夫認識近一年結婚，雙方起初是遠距離戀愛，而在婚後縱使處在磨合期，也有很多事情尚未釐清，仍要「全盤接收」。首先前夫極度自我的性格，婚後卻仍不願做出調整，讓她非常無奈。

劉雨柔並以「逛大賣場」舉例，由於婚後需要採買生活用品，而她認為，此事不像走進超商，拿了商品結帳就能離開那樣簡單，雙方都應抽出一些時間，結果前夫卻說，自己只有2小時「時間到就走」。

此話一出，劉雨柔傻眼，「我就扛大包小包回家整理，那個時候我坐在我家客廳就在想，其實我一個人好像可以做這些事情？」她也強調，當時自己明明提早一個月告知前夫，並非臨時起意說要逛大賣場，竟然還被這樣對待，且在婚後一直有類似的小問題出現。

至於導致婚姻觸礁較大的倒火線，劉雨柔表示，自己2020年3月在拳擊館淋浴間，被時任老闆裝針孔攝影機偷拍，而在遭遇官司纏訟與身心難關之際，卻又深感前夫的種種舉動，根本沒有試著站在她的立場，反而不斷在傷口撒鹽。

劉雨柔哽咽透露，面對外界關心，由於尚未走出陰霾，因此一直不願透露太多有關偷拍案細節。然而，前夫卻在緊要關頭答應受訪，並稱此舉是因紀錄片即將上映。同時，前夫痛批，「妳（劉雨柔）為什麼這麼小家子氣？妳覺得大家都是為了妳而來？妳覺得妳是誰？」

劉雨柔表示，上段婚姻當中較大的事件，就是前夫對待偷拍案的態度，讓她逐漸心灰意冷。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

眼看前夫心意已決，劉雨柔相當無奈，透露當時深受偷拍案所苦，一直有在精神科看診，竟又得知前夫公開談論此事，讓她非常受傷，「你（前夫）身為一個先生，應該是要保護太太，因為發生了一件我們都不願意面對的事情。」

劉雨柔表示，之後前夫還因一小時100元的場地費，繼續留在偷拍案的現場教課。而她見狀則是大嘆，「我的傷口，難道不值一個小時100塊嗎？久了我就會覺得好受傷，就是我每天都覺得，為什麼他做的決定，都不是站在我這裡」。

另外，劉雨柔前幾年去凍卵，事前告知前夫，由於過程是要全身麻醉，還需用上幾個小時休息，精神狀況可能變得非常不好，結果前夫立刻表明因有課程安排，無法陪同就醫。而當醫生詢問是要凍卵還是胚胎，因為通常單身的人無法凍胚胎，她只好秒回，「我不要凍胚胎，我只要凍卵就好。」

如今憶及這段經歷，劉雨柔直呼，當下其實被自己的回應嚇到，「我的反應怎麼會是這樣？」她才發現，對待這份感情的態度已在悄然改變。

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