英國一名女子自結婚9年以來，共經歷過21次流產，而經歷過多次心碎和失望後，她終於在上個月成功誕下了健康的女寶寶，讓她欣喜地稱孩子為「我的奇蹟寶寶」。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，現年33歲的卡羅琳（Caroline Langstone）和39歲的丈夫於2014年結婚，而她也非常想要組建屬於自己的家庭。卡羅琳表示，交往大約1年時她懷了孕，在胚胎才成長6週，她便不幸流產，沒想到的是，後來流產這件事不斷發生在她身上，而每當她看見親朋好友、親戚懷孕時，她都感到十分痛苦、孤單且無助。

據了解，卡羅琳參加了考文垂和沃里克大學醫院（University Hospital Coventry and Warwickshire）的一項研究試驗，她是450名受試女性之一，而她發現自己患有子宮內膜問題，期間也曾嘗試過試管的受精方式，最終在去年11月再次懷上了孩子，並於今年7月24日生下了重達7磅（約3.18公斤）的阿米莉亞（Amelia）。

卡羅琳提到，整個懷孕期間她都感到相當害怕，連嬰兒用品也從來沒買過，而現在阿米莉亞是她的奇蹟寶寶（miracle baby），即使孩子白天睡覺、晚上醒著，並讓她的世界發生了天翻地覆的變化，但她只是感慨道「儘管失去了21個寶寶，也不要失去希望」。

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