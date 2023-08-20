天后李玟生前指控《中國好聲音》的錄音檔曝光後，引發各界怒火。如今不只製作方遭炎上，歌手那英也被群起圍攻，網友們除指「那英也是幫兇」，更翻出她過去親手毀掉《好聲音》選手姚貝娜，卻又在對方葬禮痛哭的黑歷史。

李玟在錄音中淚訴自己不計酬勞、不聽醫生勸參加熱愛的節目，導演組卻欺負她，甚至企圖把她拉到台下，控訴當歌手28年，不曾受過如此不堪對待。音檔曝光後，除引爆網友怒火，參賽者李嘉捷也狠批導演是畜生，卻在不久後向節目道歉並稱「沒有事實依據」、「網友不要再以訛傳訛」。

李嘉捷的態度大轉變，雖讓網友們感概「好聲音真有一套」，卻又喚醒對《好聲音》的黑箱記憶，而那英過去淘汰如今高人氣「美聲男歌手」周深，以及已故歌手姚貝娜的爭議，更讓網友們怒嗆那英根本節目幫凶之一，也讓姚貝娜的悲劇再次浮上檯面。

姚貝娜走下舞台時甩開那英的手。（圖／翻攝畫面）

姚貝娜參加2013年的《中國好聲音》並以〈也許明天〉獲得4位導師的轉身，還當場選了那英作為自己導師。然而，那英的後續行為不只讓姚貝娜失望痛哭，更引來無數觀眾怒火。

當時各界都預測姚貝娜會是該年的《好聲音》冠軍，沒想到，那英作為導師卻在比賽前幾天換歌，還幫「不擅長英文歌」的姚貝娜選了超高難度的〈All By Myself〉，讓她的弱點暴露無遺。儘管張惠妹、庾澄慶都說這首歌超出姚貝娜能力、「半夜到凌晨唱這首歌是非常恐怖的事」，但哈林的評論卻慘遭節目組剪掉。

張惠妹和庾澄慶認為那英挑選的歌曲超出姚貝娜的能力。（圖／翻攝畫面）

當時許多觀眾都看到，姚貝娜落敗淚崩走下舞台時，「狠狠甩開那英的手」，似乎在做無言的心碎抗議，這個舉動也讓各種陰謀論四起，有網友懷疑，那英是想簽下姚貝娜卻被拒絕，才會用這種手段報復。

那英在姚貝娜的葬禮落淚。（圖／翻攝畫面）

那英在姚貝娜2015年葬禮當天的流淚模樣，以及同年中秋節泛淚說的，「這是她走之後第一個中秋。為什麼要安排這段？必須要我哭是嗎」？不只在當時掀起兩極反應，如今，這2個曾被網友酸虛情假意的畫面與話語，都隨著李玟錄音檔的爭議重回大眾視野。

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