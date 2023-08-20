天后李玟生前指控《中國好聲音》的錄音檔曝光後，引發華人圈怒火，儘管節目方作出澄清並指錄音遭惡意剪輯，但《好聲音》母公司股價依然暴跌，半天就蒸發400億台幣。然而，有網友發現，節目方不僅在簡介悄悄刪除李玟名字，還疑似找網軍帶風向。

微博網友於18日發現《中國好聲音》把李玟從簡介除名，固定導師陣容剩下梁靜茹、廖昌永、李克勤及李榮浩，卻不見第7集起頂替廖昌永的李玟。巧合的是，不少網友發現，最近部分平台的留言區冒出「IP位置都在浙江」，全在幫製作單位緩頰的言論，且內容不外乎「李玟已和解」、「不要再消費逝者」。

支持《好聲音》的留言突然大量出現。（圖／翻攝自網易娛樂）

加上近日包含甄妮、金星在內，多名藝人與學員發聲力挺李玟或揭發黑幕，都讓網友們對《好聲音》更加憤怒。如今節目方疑似刪除李玟簡介還找網軍滅火，氣得網友大罵，「這就是你們（製作方）說的尊重逝者、願逝者安息嗎」、「說一套做一套」、「太欺負人了」。

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