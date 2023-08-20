中央氣象局發布豪雨特報。對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(20)日金門縣地區有局部大雨或豪雨，屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

豪雨地區：金門縣

大雨大區：屏東縣

氣象局也針對「金門縣」發布大雷雨即時訊息。

凌晨至今金門累積雨量相當可觀

● 77.0 mm 金門縣金門(東)

● 72.5 mm 金門縣九宮碼頭

● 67.0 mm 金門縣金門

● 65.5 mm 金門縣金沙

● 60.5 mm 金門縣金寧

● 17.0 mm 臺東縣蘭嶼高中

● 13.0 mm 屏東縣大坪頂

● 7.0 mm 金門縣烏坵

● 6.5 mm 連江縣東莒

● 6.0 mm 連江縣東引

今天(20日)臺灣各地為多雲到晴，澎湖、金門、馬祖仍有不定時局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨；午後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六西南季風停歇，水氣減少，天氣晴熱，但大氣並未完全穩定，午後近山區仍有局部雷陣雨，不排除仍有局部大雷雨的機率。

氣溫方面，預測中部以北及東北部高溫約33、34度，南部、東部及東南部約31、32度，中午前後紫外線偏強。

根據環保署空氣品質預報資訊顯示：北部午後臭氧濃度稍上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。