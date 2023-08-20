紅襪烏瑞亞斯轟出滿貫全壘打！（紅襪臉書）

紐約洋基20日在主場派上王牌投手寇爾（Gerrit Cole）仍被宿敵紅襪打得落花流水，美聯賽揚獎頭號熱門的寇爾甚至撐不滿5局，他挨了滿貫全壘打，總計4局失6分，自責分率爆到3.03。立下大功的是紅襪新同學烏瑞亞斯（Luis Urías），他連續兩次上陣的比賽都敲出滿貫轟，前一次他幫助紅襪打敗國民，此戰又幫紅襪8比1輕鬆取勝。

紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）說：「我知道寇爾是大聯盟頂尖投手，我必須拿出很好的表現。很高興能幫上球隊的忙，無論我擔任什麼角色，我的工作就是投好每一顆球。」克勞佛本季表現不佳，一度被降為牛棚，他感謝烏瑞亞斯的滿貫炮，「當你有6分領先，投起來就輕鬆多了。」他6局失1分摘得勝投。

第2局上，寇爾被敲兩安，加上四壞保送形成滿壘，烏瑞亞斯沒給寇爾任何機會，對準第一顆球就出棒打成滿貫炮！烏瑞亞斯說：「我以前在釀酒人對決過寇爾，我很清楚他的球路。我在少棒和小聯盟都沒敲過滿貫轟，現在我有兩支了。」烏瑞亞斯對洋基首戰未上場，如今紅襪確定拿下系列賽。

即使寇爾沒被打爆，洋基也根本贏不了，全隊僅有2支安打，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的陽春炮躲過被完封的命運，這是賈吉本季第24轟，也是連續兩戰開轟。