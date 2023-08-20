香港資深藝人曾志偉近年入主TVB成為總經理，在演藝圈是重量級人物，而他曾經歷兩任婚姻，與第一任妻子誕下女兒曾寶儀，兒子曾國祥則是與第二任妻子朱錫珍生下，先前曾志偉70大壽時姊弟倆還一同為爸爸祝壽：不過日前卻傳出他在台北住院開刀，對此，女兒曾寶儀亦證實此事，如今曾志偉術後也親自回應自己的身體狀態。

曾志偉18日傳出因動脈瘤住院開刀，對此，曾寶儀經紀人也證實「裝了一個支架」，透露手術很順利，「謝謝大家關心！恢復中」至於其他詳細病況則低調不願多談。

然而，根據港媒《東張+》報導，曾志偉表示，自己每年都會到台北接受身體檢查，而這次檢查時發現有一條血管脹大了，醫師建議他馬上裝支架，所以就裝了支架，過程一切順利，也感謝大家的關心。

事實上，曾寶儀去年曾透露，因疫情已2年多沒見到爸爸，並哽咽表示，由於爸爸曾志偉年歲漸長，心裡也會擔心他的身體狀況，坦言他這幾年痛風纏身，之前父女倆在歐洲錄影時，他幾乎全程都要坐輪椅，不過曾寶儀提到，曾志偉現在為了健康有在控制身體「他酒有比較少喝，唉，講不聽啦」。