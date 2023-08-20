本周是午後雷陣雨的天氣，氣象專家吳德榮表示，今天到周六西南季風停歇，但大氣未完全穩定，午後近山區仍有雷陣雨或大雷雨機率。同時最新歐洲模式模擬，本周有2個熱帶擾動分別在日本南方、菲律賓東方海面發展，有可能發展成熱帶性低氣壓或颱風。

左圖：19日20時歐洲模式模擬顯示，23日20時第1個擾動大約行進至日本南方近海；第2個擾動在菲律賓東方海面醞釀發展。右圖：模擬顯示，26日20時第2個擾動仍在菲律賓東方海面。(圖擷自tropical tidbits)

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日至周六（20至26日）西南季風停歇，水氣減少，天氣晴熱，但大氣並未完全穩定，午後近山區仍有局部雷陣雨，不排除仍有局部大雷雨的機率，應持續注意天氣變化。今日北部氣溫23至35度，中部24至35度，南部23至34度，東部23至36度。

颱風方面，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，本周在日本南方、菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，周三（23日）第1個擾動大約行進至日本南方近海，由於垂直風切偏強，海溫也不高，發展條件不佳，其動向不致影響台灣。

吳德榮說，第2個擾動在菲律賓東方海面醞釀發展，到周六（26日）擾動仍在菲律賓東方海面，但為第8天模擬，需再觀察。