天后李玟（Coco）生前在節目《好聲音》擔任導師，但因為賽制不公多次與製作單位起衝突，甚至遭到節目組羞辱跌坐舞台，引起網友撻伐製作單作。19日，第一季學員張瑋琪則揭節目內幕，其中「學員背景都是假的」，讓大家驚訝不已。

張瑋琪本是一名食品公司出納員，因愛好唱歌，在2012年參加浙江衞視的音樂評論節目第一季《好聲音》中演唱歌曲《特別的愛給特別的你》，最終進入楊坤戰隊。近日《好聲音》爆出許多黑料，張瑋琪也透露他所知道的內幕，引起大家震驚。

張瑋琪表示看到李玟在節目中遭到不公的待遇，「我沒有什麼驚訝的，我覺得這就是他們的作風。」，也坦言網友們都在質疑浙江衛視，其實和浙江衛視沒有多大關係，浙江衛視只是提供一個平台，製作公司並非他們。同時他提到，「轉一把椅子50萬，沒有，前四季起碼是沒有的。」不過，若有要繼續在節目上表演，需要簽約9年，若不從就會被淘汰。

最令人驚訝的是，節目上學員介紹自己是貨車司機、農民、美甲老闆等都是假的，只是為了節目效果稱他們為素人，「其實他們都是做了很長時間的音樂人或是酒吧歌手。」他也直言，「哪個最聽話，哪個就是冠軍，誰的人氣高，誰簽約了公司，你就是冠軍。」

消息曝光後，網友們也紛紛留言回應，「藍台不僅這個節目冷血，其他很多綜藝節目也是冷血。」、「說跟浙江衛視沒關係，你看誰信」、「在浙江衛視平台播，怎麼會沒關係」、「說的挺客觀的，不理解那些上來就直接罵的人。」、「最後一句，只要你聽話」、「好假的製作，不管什麼規矩，不管什麼製作單位或平台，堅決罷看！」