不少年輕女學生為讓瀏海維持捲度，會使用髮捲，一名女大生表示，路上一堆髮捲妹，她看不慣直呼「很像羅漢魚」，貼文吸引網友爆量討論，多數人認同她的想法直呼「真的滿醜的，這種我一律視為瞎妹」，也有人不以為然嗆「瀏海會塌，戴出門礙到誰了嗎？」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，不知從何時開始，路上總會看到許多年輕妹子，瀏海直接捲在髮捲上出門，造型讓她聯想到頭部、眼睛上方有隆起的羅漢魚。

圖文曝光，網友也不解，紛紛留言，「我也覺得滿醜，但她們爽就好」、「這種我一律視為瞎妹，一堆瞎妹逛街上班都戴著髮捲，看了都替她們感到尷尬」、「戴著出門真的很白癡」、「覺得很醜，而且瀏海塌不塌真的沒人在乎」、「一直覺得頂著髮捲蠻沒禮貌的，那不是在家準備妝髮時的工具嗎？」

但也有不少人因此爆氣，「有些是真的怕瀏海塌加上夏天很熱」、「夏天瀏海就會塌啊是在吵什麼」、「下雨風很大瀏海會塌掉，用定型液頭髮會變硬，看起來還一條條的」、「瀏海就會塌掉，為什麼不能捲」、「這不是造型，是我的瀏海會塌，戴出門礙到誰了嗎？」