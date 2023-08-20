中共中央政治局委員、外交部長王毅19日在北京與泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）舉行會談。王毅表示，中方願與東協各國加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義的地區規則。董恩則指，支持東協印太展望與大陸「一帶一路」倡議對接，將南海打造成和平、合作、穩定之海。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，中泰「一家親」，兩國關係發展不受國際風雲變幻和泰國國內形勢變化的影響，相信泰國將保持穩定、持續發展。中方願與泰方凝心聚力推進構建中泰命運共同體，攜手應對各種挑戰。他強調，中方願與泰方深化各領域合作，推動中老泰聯通發展構想取得更多可視成果。

王毅續指，雙方要加快中泰鐵路、中老泰鐵路連接線建設，共同打擊電信詐騙等跨國犯罪行為。中方願繼續堅定支持東協共同體建設、支持維護東協中心地位、支持共同打造經濟增長中心，為區域經濟一體化不斷注入新動力。雙方還可透過深化瀾湄合作，打造全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區、全球文明倡議首善區，建設更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

王毅稱，中方願與東協各國加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義的地區規則，將南海建設成為和平、友誼、合作之海。他表示，各國還應警惕域外勢力在本地區挑動陣營對立、鼓動冷戰思維，破壞得來不易的和平穩定局面。

董恩表示，泰中關係非常強勁，為兩國人民帶來巨大福祉。在當前國際和地區不確定性上升的形勢下，泰方願與中方進一步加強對話交流，深化各領域互利合作，推動中老泰鐵路連接，實現共同發展。

董恩續指，泰方讚賞中方願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書，支持東協印太展望與「一帶一路」倡議對接，支持深化瀾湄合作，支持將南海打造成和平、合作、穩定之海。泰方反對零和思維和陣營對抗，認為中方提出的全球發展、安全、文明倡議為全球樹立了榜樣。

雙方另就緬甸問題深入交換意見，同意努力推進緬問題政治解決進程，支持以東協方式解決緬甸問題。雙方還就共同關心的國際地區問題交換了看法。