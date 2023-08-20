民進黨立委賴品妤的父親、前立委賴勁麟近日被爆出擁有20多家公司，還捐給新潮流政治人物上百萬元政治獻金，引發外界關注。對此，資深媒體人張友驊直言，新潮流的腐敗程度超乎他的想像，不只擁有自己的事業，還會透過修法製造對自己最有利的局面。

中天《廟口開講》昨（19）日於高雄市苓雅區鼓山亭舉行，張友驊表示，他在1982至83年間，曾參與黨外運動，當時最早認識的綠營人士就是屬於新潮流系，現在也跟新潮流人士關係很好，碰到賴勁麟時，還會很親暱地稱呼他「小賴」。

張友驊指出，新潮流能夠做大，高雄市前市長陳菊與前總統陳水扁功不可沒，但現在，新潮流不只不理會阿扁，還提出「排黑條款」，使他的兒子、民進黨高雄市前議員陳致中不得再參選，「新潮流又要拿、又要打、又要殺、又要修法，對自己有利就會出手」。

張友驊接著說，在民進黨眾多派系之中，新潮流是唯一一個有自己事業的派系，擁有數十家公司，「算一算比台塑創辦人王永慶還多」，賺的都是人民納稅錢，因此，只要民進黨繼續執政，新潮流就會繼續吸食台灣人的納稅錢，台灣也就沒有安寧的一天，只有民進黨下台，新潮流的問題才會被解決。