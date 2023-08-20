「還路於民大遊行」今（20）日下午將在凱道登場，所有2024總統參選人都表示將會到場參與，近期與民進黨開槓的「館長」陳之漢雖然不會到場，但也積極向粉絲宣傳，希望能夠有更多的人到場、關心此事，並說「看到賴清德幫我問候一下他」。

館長昨日晚間開直播時，提到即將登場的「還路於民大遊行」，透露因為主辦單位沒邀請，加上太多政治人物的關係，因此他不會到現場，但他個人很支持這次遊行的理念，希望能夠有更多的人力挺，促進政府改革。

「我等著聽現場人的咆哮！」館長提到，所有總統參選人都會到場參加遊行，包括執政黨、民進黨參選人賴清德，「我等著看新聞，我等著看介紹賴清德出場的時候，我等著看人民的聲音，我等著聽現場人的咆哮，就這麼簡單。」

「我現在沒辦法跟那種垃…我怕到時候我忍不住。」脾氣向來火爆的館長直言，若他到現場，恐怕會控制不了情緒當場開嗆，屆時主辦單位可能會阻止他，場面會不好看，還會顯得他是要去鬧場一樣，因此雖然力挺此次遊行訴求，但還是選擇不到場，「明天看到賴清德幫我問候一下他吃飽了沒，又要告我是不是？吃飽沒？睡飽沒？良心還在嗎？有被狗吃掉嗎？」