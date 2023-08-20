有「台灣濱崎步」封號的52歲女星王彩樺，和先生黃品文結婚多年育有2個寶貝女兒，經常在社群分享母女合照，大女兒黃于庭美照更被轉貼《批踢踢實業坊》表特板，美貌獲認證被封為「最美星二代」，王彩樺也成為「國民岳母」；王彩樺昨（19）日在社群上傳女兒黃于庭穿著粉紅色比基尼熱舞的影片，引發討論。

王彩樺昨（19）日在IG曬出翻拍電視的影片，當中可見黃于庭身穿粉紅色比基尼，搭配長褲熱舞，除舞姿精湛外，她也不忘對著鏡頭放電，讓許多網又看到後留言直呼「太辣了！！」、「青出於藍」、「超厲害！又正翻了」然而，王彩樺隨後也在限時動態曬出和女兒的合照，大讚「庭太辣了，靠山音樂祭圓滿成功謝謝大家」。

王彩樺（右）曬出和大女兒（左）的合照。（圖／翻攝王彩樺IG）

事實上，先前有網友在PTT貼出王彩樺19歲女兒「庭庭」黃于庭的照片，並以「王彩樺的女兒顏值是不是屌打歐陽家女兒？」為題發文，引起熱議，不少人認為以整體來說，黃于庭身材火辣，小贏歐陽娜娜。

然而，去年年底王彩樺宣布讓19歲的女兒出道，兩人還一同主持旅遊節目《媽呀！好好玩》，不過王彩樺表示，希望女兒多放心力在課業上，目前只能趁假日錄製節目和拍廣告，雖然黃于庭自認不大會演戲，不過王彩樺覺得她聰明有天分，需上表演課磨練。