桃園一名郭姓男子看上女兒仍在就讀國中的學妹，去年2月底開車將僅14歲少女花花（化名）載到某土地公廟前，在車上對花花強制性侵得逞，事後花花崩潰告知家長並報警提告。法官依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月，可上訴。

據判決書指出，郭男明知花花（化名）就讀國中時僅14歲，且是其女的學妹，去年2月24日晚上10時30分許，郭男竟在某土地公廟前，於其停放在該處之自用小客車內，違反花花意願，強行褪去她的褲子，對其強制性交得逞1次。案經花花事後回家告知家長，連同花爸報警提告。

郭男到案後對於犯罪事實坦承不諱，佐以花花證稱、郭男自小客車行車紀錄器、刑事局DNA鑑定書，足認本案事證明確，郭男犯行堪以認定，應依法論科。

法官審酌郭男明知花花斯時僅14歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之判斷性自主能力，竟未能克制己身慾望，違反花花意願強制性交得逞，對於其身心健康與人格發展均生不良影響，；考量其犯後尚知坦承犯行，與花花及花爸達成和解，法官依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月，可上訴。

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