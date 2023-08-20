女星林可彤為模特兒出身，年輕時憑藉亮眼外表與好身材活躍於螢光幕前。2017年她嫁給外商銀行副總裁武廣明(Tom)，育有2名寶貝兒子，一家四口幸福美滿。近日她分享兒子們的日常生活，卻透露愛子想當「公主」，竟異想天開拿剪刀剪下體，嚇得她趕緊阻止。

林可彤近年來將重心放在家庭，不時分享育兒趣事，擁有大票粉粉絲追蹤。她近日感慨有人說陪伴孩子的過程就是再經歷一次童年，「但我怎麼不知道童年有這麼可怕」，透露最近在訓練小兒子用小馬桶尿尿，自己總是陪在他上廁所，「在他尿出來的時候大力讚美他厲害的鳥鳥」，於是兒子對此產生很多想法，「昨天他跟我說他要當公主？！他說他要把鳥鳥剪掉來當公主」。

不過林可彤與保母只當玩笑話，豈料兒子真的用剪刀剪了下體，而且剪到破了皮哭到要命，不禁讓她大喊：「我這是哪裡來的小孩啊～～～」，兒子也被她念了一整天，她也直呼只聽過小孩剪自己頭髮，「沒聽過剪鳥鳥的，媽媽得再次經歷這款的童年，我真的會昏倒。」

貼文曝光後，許多網友看完驚訝不已，紛紛留言關心，「我好奇 怎麼想到拿剪刀 剪鳥鳥啊」、「天啊，哪裡來的剪刀」、「呀！孩子的想法真是天馬行空」、「弟弟沒事吧！建議就醫看看狀況」、「剪刀真的要收好不然會變成可怕的童年」、「差點變太監」