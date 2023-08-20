中國國際航空公司將於9月17日起恢復運行北京直飛沖繩那霸的航線，這是沖繩和中國大陸之間恢復的第二條直飛航線。專家認為，這表明了中方對沖繩知事玉城丹尼7月上旬訪中時提出的訴求予以回應，而重啟直飛航班、簡化簽證申請手續對促進雙向人文交流具有重要意義。

大陸《環球時報》引述沖繩《琉球新報》報導，繼今年7月中國東方航空公司重啟上海直飛那霸航線，中國國際航空公司將於9月17日恢復運行北京直飛那霸航線，計畫每周執飛2趟往返航班。該航線於2020年2月因疫情影響暫停，此次為時隔3年7個月復航。

報導另引述中國駐福岡總領事館消息稱，自8月11日起，簡化沖繩民眾申請中國簽證的手續，若透過旅行社代為申請則無需申請者本人親赴福岡總領館面簽。中國駐福岡總領事律桂軍在社群平台上表示，以重啟北京直飛那霸航線為契機，期待沖繩和中國的人員往來更加緊密。

《環球時報》報導指，玉城丹尼7月訪中前夕曾表示，從沖繩前往中國之前，還需要到中國駐福岡總領事館申請簽證，「無形中增加了前往中國的負擔」，期望適當放寬對沖繩遊客赴中的簽證政策，也期待盡早恢復直飛航班。

對此，沖繩國際大學沖繩經濟環境研究所特別研究員泉川友樹向《環球時報》分析指，重啟那霸直飛北京航線，在沖繩縣內即可申請中國簽證，均可視為玉城丹尼訪中所取得的成果，也表明了中方對沖繩方面的訴求予以回應。

泉川友樹續指，中國文旅部10日公布恢復出境團隊遊第三批名單，其中包括日本。而隨著中秋、大陸十一長假的到來，沖繩民眾期待更多中國遊客赴沖繩旅遊，對此表示熱烈歡迎。他強調，重啟直飛航班、簡化簽證申請手續，也有助於沖繩民眾赴中旅遊，對促進沖繩和中國大陸的雙向人文交流具有重要意義。