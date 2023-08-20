員警抱著走丟小狗到動物醫院。（照片 / 警方提供）

走失頑皮毛小孩「擅闖民宅」！ 警方用「這方法」送牠回家

迷途毛小孩似乎也知道警察是全民保姆？中市第六警分局永福派出所（前）18日接獲民眾報案，1隻佩戴項圈的別人家小狗竟跑到民眾自己家裡，看起來像是走失不久，並表示希望警方協助找尋飼主。最終，員警透過小狗項圈上所植入的晶片資料，順利聯繫飼主林姓女子，讓這隻呆萌的毛小孩重返溫暖的家，結束這場流浪記。

據悉，民眾當時正在西屯區臺灣大道4段上某機車行工作，1隻米克斯犬逕自走到機車行內，並爬上樓休息。員警獲報到場，發現小狗佩戴項圈，猜測可能是有人飼養的狗狗找不到回家的路，於是將小狗帶到動物醫院掃描晶片。

在動物醫院的協助下，員警透過晶片資料成功查詢飼主林女的聯絡電話，立即聯繫林女前來認領。期間，員警也提供飲用水、飼料給小狗解渴止餓，二人一狗互動溫馨。

林女到派出所，見到愛犬「水管」時的畫面。（照片 / 警方提供）

林女與愛犬水管。（照片 / 警方提供）

林女接到警方通知後，連忙到派出所，見到愛犬「水管」時，林女興奮之情溢於言表，並表示已飼養牠多年情同家人。林女也向眾人解釋愛犬迷途場景，她說當時帶著狗狗到西區東興公園散步，因為一時不留神，狗狗就走失了，之後已遍尋不著，所幸有警方協助，才能找回愛犬。

警方表示，現代人將寵物珍視為家人，建議飼主可幫寵物植入晶片，或佩戴寫有聯絡方式的項圈，若不慎走失時，才能儘速聯絡上飼主。