一名女子表示，近日和男友第一次在外過夜，才知道對方睡覺會打呼，打鼾聲震耳欲聾讓她失眠，「打呼聲大到想分手，我總不能一輩子戴耳塞睡覺吧」網友紛紛搖頭說，看醫生是唯一途徑，若真的無法改善只能分手，否則未來結婚也是分房睡。

原PO前天於論壇《Dcard》指出，和男友交往半年，近日兩人計畫到台北玩兩天一夜，本期待兩人夜晚可擁抱入眠、早上互道早安，沒想到半夜男友開始打呼，鼾聲如雷讓她再也睡不著，「人生第一次失眠，居然是因為男友的打呼聲。」

原PO隔日早上委婉跟男友說這件事，對方才說過去和朋友外出過夜，也因他的打呼聲而分開睡，男友同意她睡覺戴耳塞，但她崩潰地說「我總不能一輩子戴耳塞睡覺吧！打鼾聲大到想分手，有沒有改善方式呢？」

網友看了她的煩惱，建議要她帶男友去看醫生，否則只有分手和分房睡2種結果，「叫他去看醫生啊！誰想睡覺戴耳塞啊！有夠自私」、「除了分房就是分手，妳想清楚，妳要忍一輩子嗎？」、「身為過來人告誡妳，分房睡才是正解，我先生也是打呼很大聲那種，不論是用打的、揍的、踢的，甚至看醫生都沒用，我是淺眠的人，現在分房睡兩個人都很快樂」。