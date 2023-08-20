已故藝人李玟（CoCo）生前控訴大陸選秀節目《中國好聲音》的錄音檔流出，引發外界熱議。有網友爆料，導師的價格差異極大，潘瑋柏1500萬人民幣（約新台幣6574萬元），薛之謙800萬（約新台幣3506萬元），新一季才播一集，24強就決定了。學員之一的李嘉捷也說，買導師一個「轉身」要50萬人民幣（約新台幣219萬元）。

《扎西德勒·天珠收藏》在微博發文說，4位導師的價格差異很大，潘瑋柏1500萬人民幣（約新台幣6574萬元），而周華健和劉憲華是1000萬人民幣（約新台幣4383萬元），薛之謙800萬人民幣（約新台幣3506萬元）。另外，新賽季才播了一集，網路上也流出了24強名單，從名單上可見4位導師的戰隊都有6人，名字也都一一曝光。有些網友覺得是造假，但也有人覺得是真的。

導師價目表和24強名單。（圖／翻攝微博）

而《好聲音》學員李嘉捷17日發文說，買導師一個座位「轉身」，要50萬人民幣（約新台幣219萬元），每個選角都關乎導演的利益，而前10名是可以買的，如果要在節目中待到最後，要簽10合約。

不過，18日他的微博已不見該文章。李嘉捷表示，他發布的內容沒事實依據，他要向好聲音節目組道歉。有粉絲直呼，「保護好自己啊」、「被威脅了你就眨眨眼」。

一位曾參加過《好聲音》的歌手河川敷也說，他曾被節目組暗示要10萬人民幣（約新台幣43.8萬）贊助費，當他時覺得很詭異就拒絕了，之後沒談妥，他也另有人生規劃，沒在關注該節目。