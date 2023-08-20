俄羅斯昨（19）日發射一枚飛彈轟炸烏克蘭北部古城切爾尼戈夫（Chernihiv）市中心一座劇院，鄰近大樓屋頂瓦片噴飛，一旁市中心廣場、大學也受損，這起攻擊釀成至少7人死亡、144人受傷，死者中包含一名6歲童，劇院、道路血跡斑斑。據信俄軍鎖定正在劇院舉行的無人機專家會議，不過時值周六正午時分，劇院附近就有公園、餐廳，許多市民正在周遭活動，讓基輔咬定莫斯科針對平民犯下戰爭罪。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，切爾尼戈夫當地時間昨日正午時分，一枚俄羅斯飛彈擊中當地市中心謝甫琴科切爾尼戈夫地方學術音樂劇院（Taras Shevchenko Chernihiv Regional Academic Music and Drama Theatre），鄰近大樓屋頂瓦片噴飛，影響所及，甚至連100公尺遠的大樓屋瓦也起火，飛彈攻擊也造成附近市中心廣場、大學受損。

俄羅斯19日轟炸烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）一座劇院，附近建築屋頂瓦片噴飛。（圖／路透社）

這場攻擊至今釀成至少7人死亡、144人受傷，其中年紀最小的死者為6歲女童索菲亞（Sofia），她第一時間被送到醫院急救，但最終仍不幸流血過多身亡，她的母親情況仍危急。此外，傷者中還包含15名孩童。

Six-year-old Sofia, who was killed today by a russian missile in Chernihiv.

In a few days, she would have started her first year in school. pic.twitter.com/Xklh0Z27Rp — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 19, 2023

謝甫琴科切爾尼戈夫地方學術音樂劇院屋頂被炸翻。（圖／路透社）

一名女子當時正在劇院不遠處拍照、錄影，畫面正好捕捉到飛彈擊中劇院後引發的大爆炸，屋頂瞬間炸出紅色火球，宏偉的劇院屋頂被炸得殘破不堪，劇院內部血跡斑斑。另一段影片顯示，爆炸威力震懾對街行人，許多原本恣意散步的路人瞬間倒地。

Chernihiv. The historical heart of the old city. A beautiful summer Saturday. They targeted a theatre, just as in Mariupol. This time, it wasn't a bomb, but a russian missile. Civilians, including children, have been injured and killed. Another "important military target" was… pic.twitter.com/oDuH4AawDb — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 19, 2023

‼️Search and rescue operation completed in #Chernihiv, Interior Minister Ihor Klymenko said.



7 people were killed. Another 129 people were injured, including 15 children and 15 police officers.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2eSkFC2jsM — KyivPost (@KyivPost) August 19, 2023

切爾尼戈夫代理市長洛馬科（Oleksandr Lomako）推測，俄軍鎖定當時正在劇院舉辦的無人機活動，活動主辦人柏琳絲卡（Maria Berlinska）表示，這是一場邀集工程師、軍事人員、志願者針對前線軍事科技而舉行的閉門會議。

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023

洛馬科表示，時值周六正午時分，劇院後方有一座家長喜歡帶著孩子們遊玩的公園，周遭也有許多餐廳，顯然當時有許多人在附近，他砲轟這起攻擊事件只能被視為是針對平民的戰爭罪。

俄羅斯19日轟炸烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）一座劇院，爆炸威力震懾附近街道，現場血跡斑斑。（圖／路透社）

聯合國砲轟這場攻擊「令人髮指」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）批評俄軍的行動「讓尋常的周六變成痛苦及失去的一天」。

切爾尼戈夫距離白俄羅斯邊境僅50公里，去（2022）年俄羅斯入侵烏克蘭之前，切爾尼戈夫原本是一座擁有30萬人的活力城市，侵略之初的去年3月就遭到俄軍包圍，整座城市的電力及用水被切斷，即便俄軍在同月稍後撤出，不過仍持續砲擊切爾尼戈夫，導致該市70％被摧毀。