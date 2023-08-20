ESPN Sources with @RamonaShelburne: The NBA has launched an inquiry into the circumstances surrounding 76ers star James Harden’s public admonishment of franchise’s President Daryl Morey: https://t.co/8CyXFmu4gx — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 19, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基20日爆料，NBA聯盟官方已經正式開啟調查，關於「大鬍子」哈登痛批七六人總裁莫瑞是個騙子的公開言論，除了了解哈登是否存在違反勞資協議行為，更是否暗示雙方有過「未來合約」討論，只是七六人繼續否認曾跟哈登達成過非法的未來合約。

不過哈登曾私下告訴過《ESPN》，他會如此公開批評莫瑞是個騙子，主因是不滿七六人拒絕繼續跟快艇談判他的交易，且決定繼續把他留在費城的回應。

哈登去年夏天曾跳脫價值4700萬美元合約，進而降薪改跟七六人完成1+1年合約，根據聯盟調查當時並未出現哈登跟七六人談好未來合約的證據，沒想到今年夏天哈登沒有再次跳脫合約，而是執行最後1年合約，且提出交易申請要求被交易到快艇。

只是七六人與快艇之間的交易談判是否沒有共識，因為七六人不僅想從快艇獲得曼恩，更想索取快艇所剩不多的首輪選秀權，可是快艇目前僅剩2027、2028年首輪選秀權，這對七六人的吸引力自然不大，也理所當然讓交易停擺，繼續強行把哈登留下。