台灣的製造業曾經稱霸世界，「MIT」甚至在全球都非常響亮，但有網友認為，自科技業、半導體接棒後，台灣已數年沒有新興產業誕生，只能一直吃之前的老本，讓其他人嘲諷說，詐騙跟綠能就是新型產業，而且都賺翻了。

鄉民「nobody0303」今（20）日在PTT八卦板表示，台灣的製造業曾稱霸全世界，MIT的名號相當響亮，科技業、半導體接棒後同樣做出全球數一數二的成績，但之後就沒有新興產業崛起，也看不到政府的布局，只能一直吃老本，「沒人發現台灣很久沒有新的產業崛起了嗎！一直這樣下去，未來台灣GDP該怎麼成長啊？真是豈有此理」。

一篇短短的文章引起許多人共鳴，留言酸「詐騙不就新產業」、「綠能啊，毛利率919%你敢嘴」、「詐騙很久以前就有惹，金光黨老鼠會都算，但這幾年才真的做大做強」、「詐騙跟綠能啊」、「詐騙集團賺到爽翻過去怎沒有，綠電也是賺到翻」。

也有不少人直言「世界也沒啥新的產業崛起啊」、「日本更慘好嗎，除了沒新的崛起更沒有一個能看的舊產業」、「除了美國，你舉個例子哪一個國家有新產業」。