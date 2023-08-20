天后李玟（COCO）過世後風波不斷，陸網流出李玟抗議《中國好聲音》賽制不公平的音檔之後，又有一段現場錄影畫面曝光，李玟在台上淚控遭節目不公平對待，淚控製作單位讓77.3分的選手晉級，而她88.3分的學員卻被淘汰，李玟不滿說：「我現在要暫時坐在這裡冷靜一下，他們有問題找人來把我抬走好嗎」，結果被節目工作人員要求下台，還發生拉扯，近2分鐘畫面曝光引發熱議。

影片中，李玟坐在台上座位不肯離開，她氣憤難平說：「有問題請他們把我抬走，我現在要暫時坐在這裡冷靜一下，他們有問題找人來把我抬走好嗎」，講完還怒摔手中的紙稿，李玟對著圍著她的《好聲音》工作人員怒控：「你們最低分的73，那個人可以再比一次，我的88.3不可以，妳找一個人來跟我解釋一下這個遊戲規則」。

現場觀眾也看不下去，對著李玟大喊「CoCo我愛妳」、「CoCo好厲害」，李玟拭淚後、對支持者說「謝謝」。這時現場卻廣播說要進行錄製別的節目，並要求清場，李玟團隊對製作單位說：「你們(節目單位)也做得太過分了」，結果工作人員竟回應：「我們這個事情不能放台面上說」。

李玟聽完氣炸了，大聲說：「當然你們都會剪掉，我說的是事實，你們當然都會剪掉，我當然知道，這個叫不公平！」這時《好聲音》工作人員強行伸手要拉李玟下台，讓她急喊：「不要碰我，讓我冷靜」。