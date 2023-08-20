周二（22日）是七夕情人節，交友App針對單身族群調查理想情人條件，發現台灣女生最愛的男友職業，冠軍由工程師奪下，接著是公務員、金融經商者，「三師」醫師、律師、會計師都跌出前3名榜單；而台灣男生則迷戀「師」字輩女生，特別是醫師、護理師。

據戀愛交友App「SweetRing」調查，單身男女尋找另一半除了個性要合得來以外，70%的台灣女生都認為男友一定要比自己高，身高介於170至175公分最佳，對身材不太在意，看順眼就好；台灣男生則喜歡小個子的女生，約155至160公分之間，且近半數的男生喜歡肉感的女生。

職業方面，從前女生最愛的「三師」醫師、律師、會計師都不在前3名，最愛的男友職業第一名是工程師，選擇工程師的61%女性表示，雖然工程師不善交際又不浪漫，但交友圈較單純，相處起來有安全感，第二名則是公務員，因為工作穩定，第三名是金融經商者，擅長理財。

而男生最愛的女友職業，第一到第三名是醫師、護理師、營養師，此外也喜歡老師，對「師」字輩女生情有獨鍾。星座、血型方面，單身男女最喜歡天秤座、血型B型，樂觀又好相處。