人生被宣判癱瘓，還有沒有重新站起來機會？年近50歲阿雪一次意外造成脊椎損傷，醫生判定她再站起來的機會渺茫，然而，她不甘心一輩子倚賴輪椅，因緣際會來到美善台江健身俱樂部，長達約2年時間維持每周復健2、3次，漸漸擺脫輪椅，從靠著助行器行走，到現在甚至能夠不靠任何輔助工具，也能緩步前行，「可以站起來，真好！」

在多為銀髮族運動或復健的美善台江健身俱樂部當中，格外「年輕」的阿雪，一周最期待的就是來到俱樂部，與夥伴們互相打氣加油、噓寒問暖，因為，這裡是讓她重新站起來的地方！

阿雪還沒50歲時就因脊椎損傷，被醫生判定癱瘓，一般人面對命運無情打擊，可能一蹶不振，但她不曾放棄「站起來」的念頭。原本在一般診所復健，輾轉得知美善社會福利基金會成立的美善台江健身俱樂部，一來這裡上課就愛上了，「之前在診所遇到的臉孔不外乎叫苦連天、抱怨人生際遇，這裡很不一樣」，「同班同學」都很珍惜復健，讓她感受截然不同。

得知阿雪心願是站起來，治療師為她量身訂做、設計強化下肢力量運動，阿雪也勤奮到俱樂部運動，歷經長時間運動、復健，逐漸可從輪椅起身站立，起初仍須靠著助行器走路，後來漸漸不必依靠任何設備，也能徒步緩慢行走短距離。

阿雪提到，她最喜歡上團體課程，因為教練會依照她的狀態調整課程內容，而且，跟著大夥一起上課的氛圍，也讓她有歸屬感。教練也分享，阿雪從只能坐著上課，到現在能夠短暫站跟著大家一起運動，這無形中也鼓舞其他人，「只要肯付出，就會看到希望！」